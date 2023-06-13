أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته الذهبية للحلقة النقاشية التي استضافها معهد الدراسات المصرفية يوم أمس، بعنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على البنوك»، للمحاضر العالمي أخلاق سيدو، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة آي إي في إسبانيا، انطلاقا من حرصه على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم على هذا الصعيد.



وتنسجم رعاية البنك الأهلي الكويتي للحلقة النقاشية، التي شهدت حضورا كبيرا من مسؤولي البنوك والشركات والمهتمين بالتطورات التكنولوجية، مع أهداف خطة التحول الرقمي التي يشهدها على صعيد جميع عملياته، والتي يهدف من خلالها الى تعزيز موقعه التنافسي مقارنة ببقية البنوك في الكويت.



وهدفت الدورة إلى شرح تأثير الذكاء الاصطناعي وتقنياته على العمليات المصرفية، وكيفية استخدامها بالطريقة المثلى وبشكل ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي، وقد شملت العديد من المحاور المهمة، بما فيها مقدمة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على الصناعة المصرفية، وشرح عن السياق التاريخي للذكاء الاصطناعي في عمل البنوك ونظرة سريعة عن التقنيات الرئيسية والتطور في هذا المجال، فضلا عن أتمتة العمليات المصرفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم دراسات حالة حول تطبيق تقنياته ومزاياه وتحدياته في البنوك، فضلا عن دوره في كشف عمليات الاحتيال وإدارة المخاطر والامتثال للتعليمات الرقابية المطلوبة.



وبهذه المناسبة، أكد لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي- الكويت، حرص البنك المستمر على مواكبة التطورات التي تشهدها العمليات المصرفية عالميا، لافتا إلى أن رعايته للحلقة النقاشية مع معهد الدراسات المصرفية أتت في ظل تعاونه المستمر معه في الندوات المتنوعة التي يعقدها والتي تتناول العديد من المواضيع.



وأفاد مقامس بأن أهمية الحلقة النقاشية تكمن في موضوع الذكاء الاصطناعي الذي تمت مناقشته خلالها، وهو الموضوع الأكثر شيوعا في الفترة الحالية، خصوصا في ظل مساهمته في تعزيز وتطوير عمليات جميع القطاعات حول العالم ومن بينها عمليات البنوك المختلفة.



وقال: نعمل في «الأهلي» على مواكبة التطورات التكنولوجية في إطار خطة التحول التي نواصل العمل بها، بهدف رقمنة عملياتنا وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات وأكثرها أمانا في القطاع المصرفي، ونعمل على الاستفادة من التقنيات على أنواعها بما ينعكس إيجابا ويسهم في استمرار نجاحاتنا في خدمة جميع فئات العملاء.



وتابع: نحرص على ابتكار المنتجات والخدمات والتعرف على أبرز الدراسات حول دور الذكاء الاصطناعي في عمليات البنوك، ومساهمته في تعزيز الإنتاجية وتسهيل خدمة العملاء والرد على استفساراتهم على مدار الساعة.



وبين مقامس أن «الأهلي» يحرص على المشاركة في العديد من الندوات والفعاليات بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في جميع القطاعات، من أجل تعريف موظفيه على أبرز التطورات العالمية، وتأثيرها الكبير على عمليات القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم، وابتكار الخدمات والمنتجات التي تعزز رضا العملاء عند إجراء معاملاتهم المصرفية باستخدام بطاقاته المتنوعة.