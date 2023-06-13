مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»، إنه تم تكليف كل من مدير إدارة التنظيم محمد الأحمد بقطاع التطوير الإداري، ومدير إدارة الترتيب صلاح الصقعبي بقطاع المالية والإدارية.



وأوضحت أنه تم تكليف الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري بقطاع التوظيف بدلا من قطاع التطوير الإداري، وإسناد قطاع مراقبي شؤون التوظف إلى ضياء القبندي المسؤولة عن قطاع الشؤون القانونية، والإبقاء على الوكيلتين المساعدتين نرجس دشتي في قطاع البعثات والإجازات الدراسية، وعبير الفارس في قطاع نظم المعلومات.

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قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ" الأنباء" إنه تم تكليف كل من مدير إدارة التنظيم محمد الأحمد بقطاع التطوير الإداري ، ومدير إدارة الترتيب صلاح الصقعبي بقطاع المالية والإدارية .

وأوضحت أنه تم تكليف الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري بقطاع التوظيف بدلا من قطاع التطوير الإداري، والإبقاء علي الوكلاء المساعدين نرجس دشتي في قطاع البعثات والإجازات الدراسية، و ضياء القبندي في قطاع القانونية وقطاع مراقبي شؤون التوظف وعبير الفارس في قطاع نظم المعلومات.