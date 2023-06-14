أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة سترأس بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك في 19 يونيو الجاري.



وستشترك المملكة في رئاسة هذا المؤتمر مع كل من: مصر وقطر وألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية «اوتشا»، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وجددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة (100) مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافة إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.



كما أعربت الخارجية السعودية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.