القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري الخارجية والتخطيط، ووزراء «الإسكان والتجارة والكهرباء»، ومحافظ البنك المركزي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، كما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن رئيس الوزراء العراقي أشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، مؤكدا أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمني، والتبادل التجاري، والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.



كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة، حيث تم تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في العيش في سلام واستقرار.