القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية، وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، والعمل على تفعيل أنشطة مجلس رجال الأعمال المصري - العراقي الذي يتم التعويل عليه كثيرا في زيادة حجم التجارة والاستثمار.



وأعرب مدبولي - في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري ـ العراقي، مع نظيره العراقي م.محمد شياع السوداني، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين وممثلي القطاع الخاص من البلدين - عن تطلعه إلى أن تسفر جلسة المنتدى عن مجموعة من الشراكات المثمرة، التي تقود إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات.



وأشار إلى ما يتم اتخاذه في إطار دعم جهود العراق الشقيق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل معا على بناء التكامل الاقتصادي، قائلا: «خطت الشركات المصرية خطوات جادة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق في ضوء ما تراكم لدى هذه الشركات من خبرة متميزة خلال السنوات الماضية في المشروعات القومية والتنموية».



ونوه بما اكتسبته تلك الشركات المصرية من سمعة طيبة في كثير من دول العالم، بل وفي العراق الشقيق، حيث قامت سابقا بتنفيذ مشروعات بنية أساسية بنجاح نافست فيه الشركات الأجنبية، مجددا التأكيد على جاهزية مصر للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها مع وزارتي النقل والإسكان.



ولفت مدبولي إلى ما تم التوافق عليه مع الأشقاء في حكومة العراق خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية، والتي تواكب اجتماع دورتها الثانية مع عقد منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، بشأن أهمية استمرار التنسيق لخلق مناخ مناسب لعمل القطاع الخاص في البلدين، كما تمت مناقشة ودراسة سبل مضاعفة حجم التجارة وإزالة مختلف المعوقات التي قد تمنع تدفق بعض السلع أو تؤخر دخولها للأسواق.



وشدد على الاقتناع التام من الجانبين المصري والعراقي بأن زيادة التجارة سوف تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين، أيا كان موقف ميزان التجارة، موضحا أن أغلب المناقشات على المستوى الحكومي ارتكزت حول العمل الجاد لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وصولا لترجمة هذا العمل من خلال منتدى رجال الأعمال المصري - العراقي إلى مشروعات على أرض الواقع.



بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، أن كل أسباب النجاح متوافرة لدى مصر والعراق من حيث الاستقرار والقوانين، لافتا إلى أن هناك دعما حكوميا غير مسبوق للقطاع الخاص.



وقال في كلمته خلال انعقاد فعاليات المنتدى إن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها في جمهورية العراق خلال الفترة الأخيرة هو المجلس الوزاري الاقتصادي الذي روعي أن يكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة وقوية به وهذا يدل على وجود اتجاه قوي لتعظيم دور هذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.



وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى مشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال ونخبة من القطاع الخاص العراقي في الزيارة الحالية لمصر، ممن أثبتوا قدرة وشجاعة في تحمل الصعاب في تنفيذ مشروعات إعمار العراق، والبنى التحتية، وبناء المدن السكنية، وغيرها من القطاعات الأخرى.



وأوضح أن الشراكة مع مصر في مختلف وأبرز المجالات تسهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أطر التعاون المشترك، لافتا إلى أن الأولوية في السوق المحلية العراقية لوجود المنتجات المصرية، من خلال الشراكات المختلفة.