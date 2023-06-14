بيروت



اتخذت كتل نيابية معارضة قرارا في الساعات الأخيرة يقضي بعقد اجتماعاتها كافة عبر الوسائل الرقمية، تجنبا للحضور إلى المقرات، قبل جلسة الانتخاب الرئاسية اليوم الأربعاء، وطوال المرحلة التي ستتبعها، وذلك تحسبا لأي استهداف أمني.



وبحسب المعلومات، المتداولة في بيروت، فإن أغلب تلك الكتل المعارضة باتت تجتمع عبر تطبيق «زووم»، وهو أمر فعله أيضا نواب كتلة «الجمهورية القوية».



بموازاة ذلك، تبين أيضا أن نائبين «تغييريين» اتخذا سلسلة من الاحتياطات والتدابير الأمنية، من بينها تقليص هامش التحرك وحصر الاجتماعات عبر الإنترنت.