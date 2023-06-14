الرندي: الزيارة شكلت فرصة للقاء شخصي بين الأدباء والأطفال وشهدت تفاعلاً كبيراً في المخيم



عرض كاتبات وكتاب «مبادرة اصدقاء المكتبة على المستوى العربي» اليوم الثلاثاء أمام اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق شرقي العاصمة الأردنية عمان إبداعاتهم الادبية التي اشتملت على قراءات قصصية وشعرية وحوارات تهدف إلى تشجيع الطفل العربي وترغيبه في قراءة الكتب.



جاء ذلك خلال إحياء الفعالية الادبية من كاتبات وكتاب كويتيين وعرب تحت إشراف مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبإشراف ممثلي منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف».



وقالت الكاتبة أمل الرندي ورئيسة وفد المبادرة في تصريح لـ«كونا» إن المبادرة التي انطلقت منذ عام 2018 تعمل من خلال نشاطها في مخيم الازرق على إبراز اهمية الكتب وتحفيز القراءة عند الاطفال.



وأضافت الرندي أن زيارة وفد المبادرة المكون من الكاتبتين الكويتيتين حياة الياقوت وهدى الشوا والشاعرين الكويتي علاء الجابر والاردني محمد جمال عمرو شكلت فرصة مهمة للقاء شخصي بين ادباء كتب الاطفال والاطفال انفسهم وشهدت تفاعلا كبيرا في المخيم.



واكدت أن مبادرة «اصدقاء المكتبة» تحظى برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبدعم من جمعية جود الخيرية، مشيرة إلى تسجل الوفد الادبي تطورا ملموسا، حيث تمكنت من نقل فعالياتها للطفل العربي خارج الكويت.



وأوضحت ان المبادرة أقامت فعاليتها الاولى بالأردن في فضاء مفتوح لتلاميذ «مدارس ابناء القدس» شرقي العاصمة الاردنية بمشاركة الكاتبة الكويتية فاطمة شعبان، حيث تناولت كتاب المبادرة وشهد تفاعلا من قبل التلاميذ.



وأشارت إلى ان التلاميذ ناقشوا اعمالهم الابداعية واستمعوا إلى نصائحهم وإرشاداتهم في سبيل تطوير ابداعاتهم ومحاولاتهم الكتابية.



ومن جانبه، أشاد مؤسس المدارس عزمي عمرو بالدور الثقافي والمعرفي للكويت وللمجلس الوطني وجمعية جود في تعزيز الوعي الثقافي في العالم العربي.



ومن المقرر ان برنامج المبادرة يشمل خلال اليومين القادمين لقاءات بمجموعة من اطفال قرى منطقة السلط وكذلك تخصيص زيارات لمؤسسات ثقافية أردنية عدة، كما سيختتم وفد المبادرة زيارته للاردن بلقاء وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار.