اسامة ابو السعود



أصدرت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي مؤخرا احدث إصدارات السلسلة وهو كتاب «مجموع رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» والكتاب عبارة عن مخطوطة من بين التي تحتويها مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، ويعود تاريخ نسخ المخطوط إلى 17 ربيع الأول سنة 820هـ (4 مايو 1417م) أي قبل اكثر من 600 عام من الآن، ويشتمل المخطوط على ثلاث رسائل مهمة للإمام ابن تيمية، ولعل من أبرز هذه العناوين وأنفسها وأندرها كتابه «قاعدة جليلة في إرادة الرب سبحانه وتعالى» الذي ألفه الإمام في الرد على كتاب الرازي «المطالب العالية» وقد تصدرت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي طباعته ونشره للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن كان في عداد الكتب المفقودة، وتحقيق هذه المخطوطة وطباعتها يعتبر خطوة رائدة في نشر التراث وإبراز كنوزه ضمن الأهداف الخاصة بمكتبة البابطين.



وقال رئيس مجلس إدارة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في تصدير الكتاب: «العمل الذي بين أيدينا واحد من أهم الكتب التي استفاض فيها مصنفها الإمام ابن تيمية بالحديث عن البراهين العقلية والنقلية في مسائل العقيدة، في ثلاثة عناوين رئيسة، حيث وضح فيها مفهوم العقيدة الصحيحة، وأظهر منهج السلف في كل مسألة، ورد على المشككين بقواطع النصوص القرآنية والحديثية، وبرهن للقارئ والباحث على ما كتبه بالشواهد والأدلة.



وأشار البابطين إلى أن هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ ينشر للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن كان في عداد الكتب المفقودة، مؤكدا على أن نشر هذه المخطوطة النادرة لابن تيمية لاشك سيسعد الباحثين، ومن يرد التزود منهم من مدرسة شيخ الإسلام الخالدة، وأن مكتبة البابطين لتحقق أقصى استفادة للباحثين خصصت المجلد الثاني من الكتاب ليحتضن نسخة طبق الأصل من المخطوط الأصلي كاملا.



أما الرسائل الثلاث التي يضمها الكتاب فهي: الأولى «مسألة في تحرير فساد قولي القدرية والجبرية وبيان الصواب ومذهب أهل الحق فيها»، والثانية «قاعدة جليلة في إرادة الرب سبحانه وتعالى»، والثالثة «إثبات حقيقة النزول بالبراهين العقلية وقواطع النقول».



وقد صدر الكتاب في مجلدين: الأول يضم نص المخطوط المحقق، أما المجلد الثاني فهو عبارة عن نسخة مصورة للمخطوط الأصلي.