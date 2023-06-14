بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الـشـــؤون بالإنـابـــة عبدالعزيز المطيري ان وفدا من الوزارة قام بزيارة الى مدينة المطلاع السكنية الضاحية N11 للاستلام الابتدائي الجزئي لمباني الوزارة والمتضمن مبنى مركز تنمية المجتمع ومبنى الوحدة الاجتماعية، وذلك بحضور مهندسين من إدارة التخطيط والمتابعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وأكد المطيري أن الوزارة حريصة على تواجد وحداتها الخدمية في جميع المناطــق السـكـنـيـــة الجديدة.



بدوره، بين مدير ادارة التـخـطــيـــط والمتابعة د.سيد عيسى أنه تم الاستلام الابتدائي الجزئي مع تقديم بعض الملاحظات على أن يتم تنفيذها وتسليم المفاتيح للمباني بعد إيصال التيار الكهربائي وإيصال خدمة المياه العذبة وذلك خلال أسبوعين حسب إفادة ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكتاب وزارة الكهرباء والماء.