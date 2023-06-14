بداح العنزي



أكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي د.حسن كمال ضرورة توفير مساحات تخزينية في الكويت بصفة عامة والمنطقة الشمالية بشكل خاص.



وقال د.كمال بعد اجتماع اللجنة انه تمت مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص أراض في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية، حيث أفاد الجهاز التنفيذي في البلدية بأن هناك مساحات ‏مخصصة إلى هيئة تشجيع الاستثمار ‏المباشر، وذلك بناء على القرار السابق من المجلس البلدي ‏في المنطقة الشمالية.



وأشار إلى أن هناك 3 مناطق ‏اقتصادية يتم تخصيصها مباشرة لهيئة الاستثمار ‏من ضمنها منطقة اقتصادية في العبدلي ‏وتبلغ مساحتها 5 كلم2 تحتوي على 17% أراضي مخازن ‏وخدمات لوجستية، ‏وتم إبقاء المعاملة على جدول الأعمال لحين دعوة هيئة الاستثمار المباشر للاستماع بما لديهم من مساحات وكذلك الهيئة العامة للصناعة.



وبين ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب مؤسسة الموانئ الكويتية نقل تبعية ميناء الشعيبة من الهيئة العامة للصناعة إلى مؤسسة المواني وذلك لدعوة الجهتين، كما أحالت اللجنة مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج المباني لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة إلى اللجنة القانونية والمالية.



كما أحالت اللجنة كتاب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب تخصيص موقع لجمعية حماية المستهلك إلى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة.



من جانب آخر، تناقش اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة الإعلانات.