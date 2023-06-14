علّق السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي، على سؤال حول ماذا إذا كانت جولة بلينكن إلى الخليج ستسحب الجهود الصينية في المنطقة، بالقول: «لم أتابع زيارة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ولكن نرحب بأي زيارة للمنطقة لها دور إيجابي، فمنطقة الخليج شهدت انفراجا في العلاقات، كما شهدت زخما واهتماما إيجابيا بالتنمية والأمن والسلام ويجب على المجتمع الدولي ان يساعد على تطور هذا الاتجاه.



وأضاف جيانوي في تصريح له على هامش احتفال السفارة الروسية بعيدها الوطني «ان دول الخليج الآن تدرك أهمية أي خيار يخدم مسارها، مشيرا إلى ان العلاقات الصينية - الخليجية متميزة وخاصة ما قامت به الصين من وساطة لإعادة العلاقات السعودية - الإيرانية وهو ما يهدف إلى استقرار المنطقة، وأعتقد ان الصين ودول الخليج ستعملان معا على تنمية الذات وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق الأمن والسلام.



وأشار إلى ان الصين لعبت دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر بين إيران والمملكة العربية السعودية واتفق الجانبان على إعادة العلاقات بينهما وهو ما حظي بترحيب من شعوب المنطقة، والصين ستواصل دورها الإيجابي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وحول آخر التطورات بشأن المنطقة التجارية الحرة بين الصين والخليج، قال: «انه كانت هناك مشاورات بين الجانب الصيني ودول الخليج منذ أكثر من 10 سنوات حول إقامة المنطقة التجارية وتم الاتفاق بأغلبية ساحقة على هذا، ونعتبر دول المنطقة شريكا تجاريا رئيسيا للصين، كما أن الصين أكبر شريك تجاري لدول الخليج، لذلك أعتقد انه في حال نجاح التوصل إلى اتفاق حول إقامة المنطقة الحرة فإن هذا سيساعد على تحقيق التنمية لكلا الطرفين، وهناك رغبة مشتركة من الجانبين لتحقيق هذا الأمر.



وكشف عن زيارة وفد ثقافي صيني كبير إلى الكويت لافتتاح مهرجان السياحة والثقافة الصينية في مركز جابر الأحمد الثقافي، مساء 19 يونيو لتقديم عروض فنية ثقافية، مشيرا إلى أنه على الرغم من ان السوق السياحية الصينية بالنسبة للكويتيين لاتزال في مرحلة البداية إلا انها ستكون سوقا واعدا، كما سيزداد عدد السياح الكويتيين في الصيف لبلادنا.