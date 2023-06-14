نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة حملة للتبرع بالدم احتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم يوم الأحد 4 يونيو في مقر البورصة، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي.



وبدأت الحملة في العام 2004 من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين آخرين وتقام سنويا في 14 يونيو بالتزامن مع ذكرى ميلاد عالم الأحياء والطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر الذي يعتبر مؤسس نقل الدم الحديث، وتم اختيار «تبرع بالدم.. تبرع بالبلازما.. شارك الحياة.. شارك كثيرا» شعارا لحملة هذا العام إذ يسلط الضوء على المرضى الذين يحتاجون إلى الدعم من خلال نقل الدم مدى الحياة، ويؤكد دور كل شخص من خلال تقديم الدم أو البلازما.



كما يبرز الشعار أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من الدم ومنتجات الدم لتكون متاحة دائما في جميع أنحاء العالم، لتسهل عملية تلقي العلاج لجميع المرضى المحتاجين. وتهدف الحملة هذا العام إلى الاحتفاء بالمتبرعين بالدم، وتشجيع المزيد من الاشخاص الأصحاء على التبرع بشكل منتظم، وتسليط الضوء على الدور المهم للتبرعات التطوعية بالدم والبلازما بانتظام بهدف وصول أسهل وأوسع لمنتجات الدم الآمنة، إضافة الى تعزيز دعم برامج الدم الوطنية وتعزيزها واستدامتها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بين الحكومات والمجتمع المدني.



ويشكل تنظيم الحملة جزءا من جهود بورصة الكويت للاستفادة من الشراكات المستدامة لتعزيز هذه القضية الاجتماعية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتمثل في الشراكة من أجل تحقيق الأهداف.



وتنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين، بالإضافة الى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى.