فازت مديرة مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت أسماء الكنعان بجائزة الخدمة التطوعية المتميزة من قبل الاتحاد الأميركي الدولي للمكتبات الأكاديمية «AMICAL».



وقدم مدير «AMICAL» الجائزة في المؤتمر السنوي لعام 2023 بجامعة الأخوين بمدينة إفران بالمغرب، إذ تمت دعوة أسماء الكنعان لحضور المؤتمر عبر الإنترنت وإعلان فوزها بالجائزة رسميا.



وتمنح الجائزة لأحد أعضاء AMICAL الذي بذل جهودا استثنائية ومتواصلة لدعم أهداف الاتحاد، حيث قدمت اللجنة التنسيقية الجائزة لأسماء الكنعان لمساهماتها المستمرة في خدمة الاتحاد وأعضائه، كما تقدم هذه الجائزة بالخصوص تقديرا لقيادتها للجنة القيادة والتقييم في الاتحاد، وعملها على تطوير وتنفيذ أداة قياس أداء مكتبة AMICAL، وتعاونها لاستضافة وتنظيم مؤتمر AMICAL 2020 في الجامعة الأمريكية بالكويت.



وتعليقا على هذا الإنجاز أكدت الكنعان أن الاتحاد قدم الدعم للمكتبات والمشاريع التعليمية على مدار السنين، ومنح فرص التطوير المهني وإقامة المؤتمرات السنوية وإتاحة مصادر المعلومات والمشاريع التعاونية وخلق شبكة من المجتمع المهني.