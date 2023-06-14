العرض يحمل رسائل تربوية هادفة لتعيد الأطفال إلى حياتهم الطبيعية



ياسر العيلة



تجربة مسرحية جديدة يخوضها الكاتب القدير فايز العامر من خلال عمل مسرحي للطفل بعنوان «عالم العمالقة» من تأليفه وإخراجه. والمسرحية تعرض خلال أيام عيد الأضحى المقبل على مسرح قاعة الجهراء في منتجع «سليل الجهراء»، في تجربة أولى لتقديم عمل مسرحي جماهيري خاص لسكان المحافظة والمناطق المحيطة بها.



حول هذه التجربة، تحدث العامر لـ«الأنباء» قائلا: مسرحية «عالم العمالقة» تهدف إلى تنمية عقل الطفل من خلال رسائل ترفيهية تربوية، حيث نقدم العديد من النصائح غير المباشرة للطفل مثل قضية التنمر ووجوب طاعة الوالدين، وعدم التكبر على نعم الله عز وجل، وغيرها من القيم المتكاملة التي يجب غرسها في عقول الصغار.



وأضاف: تدور أحداث العمل حول مجموعة من الحيوانات العملاقة التي تعيش في الغابة، وتحدث بينهم العديد من الصراعات، وفي النهاية ينتصر الخير. وأكمل: لأول مرة يقدم في الكويت عمل مسرحي بشخصيات كرتونية ضخمة تتحرك بغاز الهيليوم ومختلفة عن الشخصيات الكرتونية التي اعتدنا رؤيتها في الأعمال المسرحية الأخرى، ويتخلل أحداث العرض عدد من الأغاني والاستعراضات الموجهة التي تخدم النص من ألحان الفنان خالد سلطان، ونحاول من خلال المسرحية إيجاد قاعدة جماهيرية لسكان الجهراء والمناطق المحيطة بها، خاصة أنها التجربة الأولى لتقديم عمل مسرحي جماهيري خاص بالمحافظة.



وكشف العامر عن أن المسرحية تسعى لإعادة أطفال اليوم الى حياتهم الطبيعية في زمن التكنولوجيا وألعاب الفيديو والكمبيوتر العنيفة التي تشجعهم على العنف والتصرف بعدائية، والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، وتابع: نعتبر هذه المسرحية متنفسا للصغار خلال أيام عيد الأضحى في ظل قلة وجود الأماكن الترفيهية التي اعتاد الطفل الذهاب إليها كل عيد، وقد ارتأينا في فترة الصيف الحالية أن نجمع الأطفال في مكان واحد مهيأ فيه كل سبل الراحة لقضاء وقت ممتع من خلال مشاهدة هذا العرض الذي يحمل العديد من المفاجآت التي ستسعد الأطفال بشكل خاص.



الجدير بالذكر أن الكاتب فايز العامر انتهى للتو من وضع اللمسات الأخيرة على المسلسل التراثي «عيال القرط»، ومسلسل «عمشة» الذي يتناول حقبة مهمة في تاريخ الكويت تبدأ من عهد الأمير الشيخ عبدالله السالم إلى عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمهما الله.