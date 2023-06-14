يجمع الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين هولندا وكرواتيا من جهة وإسبانيا وإيطاليا من جهة ثانية، حيث تسعى المنتخبات الـ4 للسير على خطى البرتغال وفرنسا المتوجين بالنسختين الأولى والثانية تباعا.



ويستقبل المنتخب الهولندي ضيفه الكرواتي على ملعب «دي كويب» في روتردام في نصف النهائي الأول اليوم، في حين تلعب إسبانيا بمواجهة إيطاليا في أنسخيده غدا، قبل المباراة النهائية المقررة الأحد.



وتأهل المنتخب الهولندي إلى المربع الذهبي من دون هزيمة بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة التي ضمت بلجيكا وپولندا وويلز، محققا 5 انتصارات مقابل تعادل وحصد 16 نقطة.



وتدرك هولندا صعوبة مهمتها بمواجهة منتخب كرواتي أثبت معدنه في مونديال قطر باحتلاله للمركز الثالث وبإقصائه البرازيل، أحد ابرز المنتخبات المرشحة للقب، في طريقه إلى نصف النهائي.



إلى ذلك، عادت ألمانيا من بعيد وقلبت تخلفها أمام أوكرانيا 1-3 إلى تعادل قاتل 3-3 على ملعب «فيسرشتاديون» في بريمن في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الأولى لنهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها العام المقبل، والثانية لتصفياتها.



وتحل أوكرانيا ضيفة على مقدونيا الشمالية وتستضيف مالطا في 16 و20 الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى العرس القاري العام المقبل.



وخاضت أوكرانيا مباراة واحدة في التصفيات خسرتها أمام مضيفتها إنجلترا 0-2.