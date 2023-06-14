أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير يذكر للشهر الرابع لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.



وقالت في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 % في 2023، ولم يتغير هذا تقريبا عن 2.33 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.



وقالت «أوپيك» في التقرير «هناك غموض متزايد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2023 في ظل استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة بالفعل وأسواق العمل الضيقة».



وأضافت في إشارة إلى أوكرانيا «علاوة على ذلك، لم تتضح بعد الكيفية والتوقيت لحل محتمل للصراع الجيوسياسي في شرق أوروبا».



ويتخذ تحالف «أوپيك+»، الذي يضم منظمة أوپيك وروسيا وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023.



وفي الرابع من يونيو الجاري، أعلن التحالف الحزمة الثانية من تخفيضات الإنتاج منذ أبريل، وتعهدت السعودية بخفض طوعي بداية من يوليو. لكن أسعار النفط الخام ظلت خاضعة لتأثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب.



وزاد خام برنت من مكاسبه السابقة بعد صدور التقرير وارتفع 2.5% ليجري تداوله فوق 73 دولارا للبرميل.