محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية «سفن» فازت بعقد لتحديث المرحلة الثانية من مجمع الصبية لتوليد الكهرباء في الكويت، وهو ثاني عقد تفوز به لتحديث محطات لتوليد الكهرباء في البلاد.



وقد أرست وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عقدا بقيمة 114.28 مليون دينار (او نحو 372 مليون دولار) على شركة «السفن»، والتي شهدت منافسة من شركتين محليتين، هما شركة الغانم الدولية وشركة الزين المتحدة للتجارة العامة والمقاولات، ويشمل نطاق العمل توريد وبناء وتشغيل وصيانة المحطة.



وقد أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت العقد رسميا على الشركة في 4 الجاري.



وفي أبريل من هذا العام، تم منح كونسورتيوم يضم شركة هيسكو وشركة ميتسوبيشي اليابانية عقدا لتعديل محطة توليد الطاقة الحرارية الرئيسية في مجمع الصبية للطاقة في الكويت. وعلم أن قيمة العقد تبلغ 90.9 مليون دينار، ويستلزم تحديث 8 توربينات بخارية ومولدات كهربائية في محطة كهرباء الصبية، والتي من المتوقع أن تصل طاقتها الإجمالية إلى 2400 ميغاوات بمجرد اكتمال المشروع.



وختمت مجلة ميد بالقول انه تم تشغيل المحطة الحالية في مجمع الصبية للطاقة بين عامي 1998 و2002. وهذا يعني أن التوربينات البخارية والمولدات مازالت في طور التشغيل التجاري لما يقرب من 20 عاما، وأصبحت بحاجة لعمليات تحديث لمواصلة التشغيل وتحسين أدائها.