أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من جميع فئات النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية، حيث سيتم الإعلان من خلال البنوك الكويتية عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف «العيادي» بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي توفرها البنوك لعملائها للحصول على أوراق النقد الجديدة.



وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك الكويتية وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك خصصت 376 فرعا من فروعها، بالإضافة إلى 129 جهاز سحب آلي لتلبية احتياجات عملائها من أوراق النقد الجديدة بالفئات المختلفة.