أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استكمال استعداداته لتوفير خدمة «العيادي»، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، عبر فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المتواصلة للمشاركة في جميع الأعياد والمناسبات المجتمعية، وتقديم العروض المتنوعة التي تضمن تمتع العملاء بتجربة مصرفية فريدة من نوعها، كما يقدم KIB خدمة توصيل «العيادي» حصريا لعملاء باقة Black.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد فيصل الشويرد: انطلاقا من شعار KIB الأساسي، بنك للحياة، نواصل تقديم خدمات العيادي، وذلك كجزء من جهودنا المستمرة والهادفة إلى تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية لعملائنا، بما يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري.



ونحن نوفر جميع فئات العيادي النقدية في فروع KIB المنتشرة في جميع أنحاء الكويت ومراكز التسوق الأكثر شعبية، من أجل مشاركة عملائنا احتفالهم بعيد الأضحى والإسهام في تلبية احتياجاتهم بأسلوب عصري.



وأوضح أنه بإمكان عملاء KIB الحصول على العيدية من جميع الفئات النقدية بكل سهولة، بما فيها 1 و5 و10 و20 دينارا، مؤكدا أن هذه المبادرة كانت موضع تقدير كبير وإقبال لافت خلال عيد الفطر الماضي، إذ ساعدتهم في توزيع «العيدية» النقدية على الأطفال ومواصلة واحد من أهم تقاليد الاحتفال بالعيد.