استيقظت مدينة نوتنغهام بوسط إنجلترا امس على نبأ العثور على ثلاث جثث في مواقع مختلفة فيما ترجح السلطات أنها حوادث مرتبطة تورطت فيها شاحنة صغيرة، وضربت الشرطة على الفور طوقا أمنيا، ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحادث بـ«الصادم».



وجاء في بيان لشرطة نوتنغهامشير أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 31 عاما «للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن «حاولت شاحنة دهسهم».



وصف رئيس الوزراء البريطاني هذه الحوادث على تويتر بأنها «صادمة»، وقال في تغريدة على «تويتر» إنه «على اطلاع دائم على التطورات.. يجب إعطاء الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملها.. إن أفكاري مع المصابين ومع عائلات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم».



من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية «سويلا برافرمان» عن صدمتها وحزنها إزاء الحادث.



وقالت برافرمان ـ في تغريدة إن «تعاطفي مع المتضررين جراء هذا الحادث.. لقد تحدثت مع رئيس شرطة نوتنجهام ويتم إطلاعي على التطورات.. أعرب عن شكري لخدمات الطوارئ لاستجابتهم للحادث».



وعلى الفور تم استدعاء الشرطة إلى أحد الشوارع في وسط المدينة حيث عثر على شخصين مقتولين، ثم إلى مكان آخر «حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص» يتلقون حاليا العلاج في المستشفى. وحالتهم غير معروفة.



وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة ثالثة لرجل في شارع آخر من المدينة.



وقالت رئيسة شرطة نوتنغهام كيت ماينيل إن ما وقع «مروع ومأساوي»، مضيفة أنها تعتقد وجود علاقة بين الحوادث الثلاث، وأن التحقيقات بشأنها في مراحلها الأولى، إذ يعمل فريق من المحققين على تحديد ملابسات ما جرى بالضبط.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا للشرطة وحواجز أمنية تغلق عدة شوارع في وسط المدينة.



كما توزعت سيارات إطفاء وانتشر ضباط الاتصال المسؤولين عن تنسيق عمل العديد من خدمات الطوارئ.



وحث مسؤول الشرطة نيل همفريز السكان على تجنب المنطقة حيث «ستظل هذه الطرق مغلقة لبعض الوقت».



وكتب وزير الدولة للشؤون الداخلية روبرت غينريك على تويتر «أنا ممتن جدا لشرطة نوتنغهام وكل الذين استجابوا بعد وقوع هذا الهجوم المروع صباحا في نوتنغهام». واضاف «نتشارك جميعا في نوتنغهامشير شعورا بالصدمة. أفكاري وصلواتي مع الجرحى وأسر وأصدقاء القتلى».



وكتب اليكس نوريس النائب العمالي عن دائرة نوتنغهام على تويتر «مدينتنا تستيقظ على أخبار مروعة.



أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين».



وقال غلين غريتون أحد السكان لوكالة الأنباء البريطانية PA «سمعت سيارة شرطة تمر بسرعة فائقة، تلتها سيارة أخرى فأخرى.



استمر الأمر على هذا النحو وأدركت أن شيئا خطيرا... حدث في مكان ما في وسط المدينة».