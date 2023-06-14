دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من جميع التهم، مؤكدا انه غير مذنب، وذلك خلال محاكمته أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ميامي، بعد استماعه إلى لائحة من 37 اتهاما جنائيا وجه إليه في قضية احتفاظه بوثائق سرية بطريقة غير مشروعة بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أميركية ان الجلسة شهدت مداولة بشأن الكفالة التي تسمح للمتهمين بالبقاء خارج الحجز في انتظار المحاكمة.

وقبيل مثوله أمام محكمة «ويلكي دي فيرغسون جونيور» الفيدرالية، وضع الرئيس الأميركي ومساعده والت ناوتا قيد الاعتقال وفقا للإجراءات القضائية.

وذكرت شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية أن مدة اعتقال ترامب استغرقت 10 دقائق قبل دخوله إلى قاعة المحكمة.

وفي ختام جلسة المحاكمة سمح لترامب بالمغادرة دون دفع كفالة، ولم تفرض عليه قيود سفر.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن إجراءات المحاكمة شملت أخذ البصمات وصورة لترامب لن تنشر للجمهور.

وتمثل جلسة محاكمة ترامب استدعاء أوليا مع إتاحة الفرصة له لتقديم مرافعته في القضية.

واعتبرت المتحدثة باسم ترامب أن «الرئيس السابق يواجه الكراهية وما نشهده هو توظيف فاضح وغير مبرر لنظام العدالة».

وكان ترامب قد وصل إلى مقر المحكمة الفيدرالية بميامي وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تجمع حشد من أنصاره أمام مقر المحكمة، ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وقال قبل مثوله أمام المحكمة: «نحن أمة في حالة تدهور وهذا أحد الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلدنا».

وأضاف خلال توجه موكبه إلى مقر المحكمة: «في طريقي إلى المحكمة، لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».

ومع أن ترامب هو أول رئيس حالي أو سابق توجه له اتهامات جنائية، فإن هذا لم يضعف آماله في العودة إلى البيت الأبيض، حيث وسع تقدمه على منافسيه الجمهوريين للحصول على بطاقة الترشيح للسباق الرئاسي. وسجل الرئيس السابق تقدما أشبه بالهيمنة على الناخبين الجمهوريين بلغ نسبة 61% مقابل 23% فقط لأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بحسب استطلاع أجرته شبكة (سي بي إس نيوز) بعد اتهامه بإساءة التعامل مع الوثائق وعرقلة العدالة.

وحصل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت على نسبة 4% لكل منهما، وحصل الآخرون في السباق المزدحم على أرقام أحادية أقل من ذلك.

وحافظ الرئيس السابق الذي حوكم في الكونغرس مرتين، على نبرة التحدي، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له «تروث سوشال» قبيل توجهه إلى المحكمة «علينا أن نكون جميعا أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمرون بلادنا بشكل منهجي».

وأكد الملياردير الذي يكمل عامه السابع والسبعين بعد يوم واحد من مثوله أمام المحكمة، أن لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة منذ أبريل عندما دفع ببراءته في نيويورك بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

وكان يمكن لترامب تفادي التهم الفدرالية الـ 37 الموجهة إليه لو سمح للمحفوظات الوطنية باسترجاع الملفات المطلوبة العام الماضي.

ويرغم قانون الرؤساء الأميركيين على تسليم هذه الوكالة الفدرالية كل رسائلهم الإلكترونية ومراسلاتها وغيرها من وثائق العمل، كما يحظر قانون آخر حول التجسس الاحتفاظ بأسرار دولة في مواقع غير مسموح بها وغير آمنة.

ووافق ترامب في يناير 2022 وبعد عدة طلبات متكررة، على تسليم المحفوظات الوطنية 15 صندوقا من الوثائق. وفي يونيو، حصلت الوكالة على وثائق أخرى أكد فريق الملياردير الجمهوري حينها أنها الأخيرة في حوزته. لكن تبين أنه كان لايزال هناك 34 صندوقا وثائق مخبأة في مارالاغو. وفي الثامن من أغسطس قام مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بمداهمة مقر ترامب الفخم في فلوريدا في عملية كان لها وقع الصاعقة في الولايات المتحدة وضبط خلالها آلاف الوثائق بينها 102 وثيقة مصنفة سرية وفائقة السرية.