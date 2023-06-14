المسدس يستخدم للقبض على محكوم بعقوبة جناية أو في حالة المقاومة والهروب والدفاع عن النفس والتعامل مع أشخاص مصابين بحالات غضب أو هيستيريا



أحمد خميس



أعلن الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام والعمليات والمرور والمؤسسات الإصلاحية والأمن الخاص اللواء عبدالله الرجيب، ان وزارة الداخلية سمحت لجميع رجال الأمن الميدانيين خصوصا الأمن العام والنجدة والمرور باستخدام المسدس الكهربائي. وقال اللواء الرجيب في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان السلاح الكهربائي لا يستطيع رجل الأمن استخدامه إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية خاصة بطريقة وضوابط الاستخدام الخاص به.



وزاد الرجيب: هناك مواقف عدة تسمح لرجل الأمن باستخدام المسدس الكهربائي في عدد من الحالات، منها القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية، أو الحبس في حالة المقاومة أو الهرب، وكذلك عند القبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة، إذا قاوم أو حاول الهروب، وأيضا القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إن قاوم أو حاول الهرب.



كما تشمل الحالات المسموح فيها باستخدامه: القبض على مسجون حاول الهروب، وفي حال تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من 7 أشخاص أو أكثر، وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الناس للخطر إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد محاولة إنذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى، وأثناء التعامل مع مثيري الشغب أو التخريب أو محاولة عمل إرهابي داخل الطائرة، وكذلك في حال الدفاع عن النفس، وعند التعامل مع الأشخاص المصابين بحالات هيستيرية، أو نوبات غضب تتسبب في فقدان السيطرة على الأفعال، وكان من شأن ذلك الإضرار بنفسه أو بالآخرين حوله سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص.