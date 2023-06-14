دهم مقر إقامة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي امس، حيث تم الاستماع إليه من قبل الشرطة في إطار تحقيقات في التأثير على الشهود، على خلفية الشبهات بتمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007، بحسب فرانس برس.



وفي الجزء الرئيسي في هذه القضية، يشتبه القضاء في أن الرئيس الأسبق وعددا من المقربين منه أبرموا اتفاقا مع نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ساركوزي عام 2007.



بعد عشر سنوات من بدء التحقيق، طلبت النيابة العامة الوطنية المالية في مايو محاكمة 13 شخصا، من بينهم نيكولا ساركوزي وثلاثة من وزرائه السابقين.