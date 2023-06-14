الرياض - خالد المصيبيح



مع حلول فترة الانتقالات الصيفية التي ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل ستكون الأندية السعودية واستعدادا للموسم المقبل على موعد مع استراتيجية جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي، حيث ستكون في موسم يصل فيه عدد فرق الدوري الى 18 فريقا، بعد أن كانت بدايته في عام 1976 بثمانية فرق فقط، إضافة الى ذلك سيكون عدد اللاعبين الأجانب 8 لاعبين لكل فريق، وهو ما سيجعل الدوري السعودي الموسم المقبل محط الأنظار، خاصة بعد الاعلان عن أن صندوق الاستثمار السعودي سيتولى مسؤولية الدوري وأن القيمة السوقية للبطولة ستكون 8 مليارات ريال، وبناء على ذلك بدأت جميع الفرق الـ 18 في وضع منهجيتها استعدادا للموسم المقبل فكان التركيز الأكبر على استقطاب اللاعبين المميزين.



وكانت مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر الموسم الماضي قد فتحت المجال لعدد من أبرز لاعبي العالم فانضم رفيق دربه في ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة الى صفوف الاتحاد، وفشل الهلال في استقطاب الأبرز الارجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل التوجه الى أميركا، إلا أن هناك العديد من الأسماء العالمية التي يتم التفاوض معها.



إلا أن الفرق الأربعة الكبرى في الدوري السعودي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي لديها الحظوظ الأقوى في الاستقطابات المتميزة بناء على رعاية الصندوق السعودي للاستثمار لها، كما لن يقتصر ذلك على اللاعبين فقط وإنما تدرس معظم الفرق السعودية عدة ملفات لعدد من المدربين من أجل التعاقد معهم، وان كان هناك عدد من المدربين سيستمرون لموسم آخر بعد نجاحهم في الموسم الماضي، ومن أبرزهم مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو.



ويرى كثير من المتابعين أن وجود 8 لاعبين أجانب الموسم المقبل في كل فريق سيضاعف من قلة الاستفادة من اللاعب السعودي، حيث ستكون فرصته في المشاركة محدودة، وهو ما ينعكس سلبا على المنتخب السعودي.