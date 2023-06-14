يخوض المنتخب المصري اليوم في التاسعة مساء غمار منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (كان) عندما يحل ضيفا علي المنتخب الغيني في ستاد مراكش الكبير بالمغرب، حيث يتصدر «الفراعنة» ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع غينيا، ما يعني أن فوز أحدهما يحسم صعوده إلى النهائيات التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل، أما في حالة التعادل فسيصعد الفريقان معا برصيد 10 نقاط مباشرة إلى النهائيات دون انتظار مباريات الجولة الأخيرة، لاسيما وان منتخبي مالاوي وأثيوبيا يحتلان المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.



جدير بالذكر أن منتخبات المغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو بالإضافة إلى السنغال حامل اللقب وكوت ديفوار صاحب الأرض قد ضمنوا مقاعدهم ويتبقى الصراع مستمرا على 17 مقعدا للمشاركة في النهائيات.



وفي إطار آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إدراج مقترح في جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل يقضي بزيادة قيمة مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا بعد حصد اللقب للمرة 11 في تاريخ النادي، إذ تنص اللائحة الحالية على حصول كل لاعب على 400 ألف جنيه مصري طبقا لنسب مشاركته فيما يحصل السويسرى كولر وجهازه المعاون على 480 ألف يورو طبقا لبنود العقد الذي يقضي بمنحه 3 شهور من راتبه حال الفوز بلقب دوري الأبطال.



وسيحصل الأهلي على مكافأة قدرها 4 ملايين دولار بعد الفوز باللقب القاري، بالإضافة لمليون دولار أخرى بحد أدنى مقابل مشاركته في مونديال الأندية بالسعودية في ديسمبر المقبل، كما أن الفريق مرشح للحصول على 250 ألف دولار حال الفوز بكأس السوبر الأفريقي المقرر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في أغسطس المقبل.



هذا وصرح المدير التنفيذي للأهلي سعد شلبي قائلا: «علامة الأهلي التجارية أصبحت تنافس العلامات التجارية العالمية بعد الألقاب العديدة التي حققها النادي في مختلف الألعاب الموسم الحالي وتأهله لكأس العالم للأندية في لعبات القدم والسلة واليد».



وأضاف: «القيمة التسويقية للنادي تضاعفت بشكل كبير، خاصة أن الإنجازات لم تقتصر على الجانب الرياضي، بل شهد الجانب المادي طفرة في البنية التحتية وافتتاح الفرع الجديد بالتجمع الخامس».