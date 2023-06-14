أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة سترأس بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك في 19 يونيو الجاري.



وستشترك المملكة في رئاسة هذا المؤتمر مع كل من: مصر وقطر وألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية «اوتشا»، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وجددت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة (100) مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافة إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.



كما أعربت الخارجية السعودية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.في غضون ذدلك، أكد مسؤول سوداني امس أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» «في ظل الظروف الراهنة»، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.



وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن «البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة».



ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين، خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي.



وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحافيين إن «كينيا تلتزم جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حل دائم للأزمة»، وفق بيان أصدرته الرئاسة.



كما ذكرت مسودة بيان حول اجتماع «إيغاد» نشره مكتب روتو، العمل على ترتيب «لقاء وجها لوجه بين (البرهان ودقلو)... في إحدى عواصم المنطقة».



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، امس، أن وفد السودان المشارك في قمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (الايغاد)، اعترض على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة، نظرا لعدم مناقشتها والاتفاق عليها.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - إن «الوفد طالب سكرتارية (الايغاد) بحذفها»، موضحة أن هذه الفقرات تتعلق بتغيير رئاسة لجنة (الايغاد)، حيث طالب الوفد بالإبقاء على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في رئاسة اللجنة، كما طالب بحذف أي إشارة تخرج موضوع وساطة (الايغاد) من البيت الإفريقي.



ميدانيا، تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم امس بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وسط تحذيرات من وضع إنساني «كارثي» في ولايتي وسط دارفور وجنوب كردفان.



وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بمنطقتي بحري (شمال شرقي العاصمة) وجنوبي الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما أفادوا بسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، والتحليق المكثف للطيران العسكري في سماء المدينة.



وطبقا للشهود، فإن الطيران العسكري استهدف تجمعات قوات الدعم السريع المتركزة في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.