أحمد مغربي



قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» إن مؤسسة البترول الكويتية أنهت جميع الإجراءات المطلوبة لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي خلال جائحة كورونا، وإن عملية الصرف رهن بقرار من ديوان الخدمة المدنية. وذكرت المصادر ان «البترول» وشركاتها التابعة قامت خلال الفترة الماضية بتزويد ديوان الخدمة بكل الأوراق الثبوتية المطلوبة للموظفين ولجنة التظلمات التي تم تشكيلها، فضلا عن تحديث أرقام هواتف الموظفين وتوقيع الإقرار والتعهد للبعض، مشددة على أن القطاع النفطي مستعد تماما لبدء عمليات الصرف حيث سيتم أخذ الأموال من حساب وزارة المالية على أن تتولى المؤسسة الصرف وإيداع المكافآت في حسابات الموظفين.