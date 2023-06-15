واجه منظمو دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانغزو الصينية في سبتمبر المقبل «صعوبات كبيرة»، لكن المنشآت جاهزة لاستقبال الحدث القاري المؤجل بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلنوا أمس.



وكانت الألعاب مقررة في سبتمبر 2022، بيد انها تأجلت لمدة سنة، بسبب القيود المشددة في الصين اثر الجائحة.



وفيما تخلت بكين بشكل مفاجئ عن الاجراءات القاسية في ديسمبر، قال نائب رئيس اللجنة المنظمة جو جينكيانغ أمس:«كل التحضيرات دخلت المرحلة الأخيرة».



وتنطلق الألعاب الأكبر في القارة في 23 سبتمبر وتستمر مدة أسبوعين حتى 8 أكتوبر.



وباتت جميع منشآت «الآسياد» الـ56 جاهزة، لكن المسؤول في اللجنة المنظمة تشن ويدونغ قال ان الجائحة «أدت إلى صعوبات كثيرة على صعيد بناء المنشآت»، مضيفا ان الفنيين الأجانب لم يتمكنوا من دخول الصين في وقت سابق، وتعين حل المشكلات عبر مكالمات الفيديو.



وتعرضت مكانة الصين كوجهة رياضية لضربة قاسية خلال أول ثلاث سنوات بعد الجائحة، إذ أدت عمليات الاغلاق المفاجئ وقواعد السفر إلى إلغاء كل الأحداث الرياضية تقريبا في البلاد.



وتجذب الألعاب الآسيوية عادة أكثر من 10 آلاف رياضي من القارة.



وكشف جو ان عدة دول سترسل أكبر البعثات في تاريخها، فيما تضم بعثة الدولة المضيفة 900 رياضي.



وتعد هانغزو مركزا تقنيا مزدهرا على بعد 200 كلم جنوب شنغهاي، ستصبح ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990 وغوانغجو عام 2010.



واستضافت جاكرتا وباليمبانغ الاندونيسيتان في 2018 النسخة الأخيرة من آسياد المقامة مرة كل اربع سنوات، ومن المقرر ان تقام النسخة المقبلة في أيتشي وناغويا اليابانيتين في 2026، فيما تستضيف الدوحة نسخة 2030 والرياض نسخة 2034، علما أن النسخة الأولى أقيمت في نيودلهي الهندية عام 1951 بمشاركة نحو 500 رياضي من 11 دولة تنافسوا في ست رياضات فقط.