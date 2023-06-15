يواجه منتخـب إسبانيـــا في الـ 9:45 مساء اليوم نظيره منتخب إيطاليا في قمة كلاسيكية بين الفريقين العريقين في النصف الثاني من الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، على ملعب دي غرولش فيست في مدينة انسخيده الهولندية، وتقام المباراة النهائية مساء الأحد المقبل.



ويخوض المنتخب الإسباني موقعته أمام إيطاليا متسلحا بفوزه على «الأزوري» في عقر داره على ملعب «سان سيرو» في نصف نهائي نسخة عام 2021 عندما حل وصيفا أمام فرنسا (خسر 1-2).



وقد تواجه المنتخبان في عدة مناسبات، بما فيها نصف نهائي أمم أوروبا 2020، حيث كانت الغلبة للإيطاليين بركلات الترجيح، في طريقهم لتطويق أعناقهم بالذهب على حساب انجلترا بالسيناريو ذاته على ملعب ويمبلي الشهير.



وكان المنتخب الإسباني سحق نظيره الإيطالي 4-0 في نهائي كأس أوروبا 2012، عندما توج بلقبه الكبير الأخير.



ويخوض رجال المدرب لويس دي لا فوينتي استحقاقهم القاري تحت ضغوطات كبيرة، بعد خسارتهم أمام اسكتلندا 0-2 في مارس خلال التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.



وحل دي لا فوينتي بدلا من لويس إنريكي المقال من مهامه على خلفية خروج «لا روخا» من دور ثمن النهائي لمونديال قطر أمام المغرب بركلات الترجيح.



قال حارس عرين اسبانيا أوناي سيمون إن اسلوب لعب المنتخب لم يتغير كثيرا تحت اشراف المدرب الجديد، مؤكدا في مؤتمر صحافي «بتنا نلعب بشكل مباشر أكثر قليلا، ولكن عامة لم يتبدل الاسلوب كثيرا»، مضيفا هناك مجالات تتغير وعلينا التكيف مع ذلك، لكن لدينا العناصر الأساسية ومعهم سنخوض كل شيء ضد إيطاليا.



ويدين «لا روخا» ببلوغه نصف النهائي إلى إنريكي الذي قاده إلى صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة عن البرتغال (11 مقابل 10) وأمام سويسرا وتشيكيا.



في المقابل، استدعى مانشيني خمسة لاعبين من إنتر وصيف مان سيتي الانجليزي في دوري الأبطال اثر خسارته 0-1 في النهائي، علما أن مدرب اسبانيا استدعى رودري صاحب هدف الفوز في المسابقة القارية الأم خلال أمسية اسطنبول.



وبعد غياب المنتخب الإيطالي عن مونديالي روسيا وقطر، ستكون مسابقة دوري الأمم فرصة أخرى له لاستعراض عضلاته.



يقول مانشيني إن هذه المسابقة سمحت له باكتشاف عن كثب بعض المواهب الإيطالية الصاعدة، بما في ذلك جاكومو راسبادوري من نابولي وويلفريد نيونتو من ليدز الإنجليزي، مضيفا من دواعي سروري أن أترك هؤلاء الشباب يلعبون في مثل هذه المباريات رفيعة المستوى.