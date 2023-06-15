أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الانجليزي الشاب جود بيلينغهام بعقد لمدة 6 سنوات، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.



وكان دورتموند أكد الأسبوع الماضي أن الفريقين توصلا إلى اتفاق متبادل حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل 103 ملايين يورو، بالإضافة «الى حد أقصى يبلغ نحو 30%» من المكافآت.



ويشكل وصول بيلينغهام تكملة لإعادة بناء خط وسط النادي الملكي بعد أن انضم الى الشابين الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، بعد رحيل البرازيلي كاسيميرو في صيف 2022 الى مان يونايتد الانجليزي، وتقدم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في السن.



وجاء في بيان للفريق الإسباني «وقع نادينا مع إحدى أكبر المواهب في عالم كرة القدم، لاعب يأتي من بوروسيا دورتموند الى مدريد بعد أن اختير أفضل لاعب في «البوندسليغا» لموسم 2022-2023»، حيث ساعد دورتموند على الاقتراب من لقبه الأول في الدوري منذ أكثر من عقد لكن الفريق أنهى موسمه ثانيا خلف بايرن ميونيخ بفارق الأهداف.



وأضاف: «علاوة على ذلك، يبلغ فقط 19 عاما وهو في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا».



وتألق بيلينغهام في كتيبة المدرب غاريث ساوثغيت في مونديال قطر 2022 التي خرجت من ربع النهائي أمام فرنسا.



وصل اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ 20 في أواخر الشهر الجاري الى دورتموند قادما من برمينغهام في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو، وخاض مع النادي 132 مباراة محرزا 24 هدفا و25 تمريرة حاسمة، وتوج معه بكأس ألمانيا 2021.