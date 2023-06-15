أكد مدرب منتخب أستراليا لكرة القدم غراهام أرنولد أمس أن لاعبي فريقه «يتطلعون لإيقاف» ليونيل ميسي في المواجهة الودية ضد الأرجنتين اليوم في بكين.



وستكون المباراة اعادة للقاء المنتخبين في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر اواخر العام الماضي والتي انتهت بفوز الأرجنتين وكان ميسي سجل هدفا.



وقال أرنولد في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «فيما يتعلق بليونيل ميسي، كيف يمكن عدم احترام لاعب حقق ما حققه في كرة القدم؟»، مضيفا نكن له الاحترام لكن في الوقت ذاته سنحاول ايقافه والتركيز على ادائنا.



إلى ذلك، أكد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي أنه «سعيد بالبقاء الموسم المقبل» في صفوف فريقه باريس سان جرمان، وأنه «لم يطلب ان يتم التخلي عنه او الانتقال الى ريال مدريد»، وذلك في حديث مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الرياضية الايطالية أمس.



وقال مبابي (24 عاما) خلال المقابلة التي اجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين «كل ما في الأمر أني أكدت رغبتي في عدم تفعيل بند التجديد لعام اضافي، لم نتحدث اطلاقا مع باريس سان جرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل».



وأسف مبابي خلال المقابلة لرحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال الى إنتر ميامي الأميركي بقوله «انه على الأرجح افضل لاعب في تاريخ كرة القدم، النبأ ليس سارا عندما يتعلق الامر برحيل لاعب مثل ميسي وانا لا أفهم لماذا عبر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله»، مضيفا نحن نتكلم عن ميسي، يجب ان يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا، انه امر مؤسف لكن هكذا هي الأمور، يجب القيام بما يجب لتعويضه.



وكان مبابي أشار في بيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.



ووفق البيان المرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ «إدارة النادي المكلفة تمديد العقد» الذي وقع قبل عام، اعتبارا من 15 يوليو 2022 بقراره عدم التمديد لما بعد 2024 وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهيا.