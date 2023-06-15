‎نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة إدارة الثقافة والسياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الثقافة بدولة قطر، الاجتماع الخامس للتعاون الثقافي المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية مساء الثلاثاء 13 الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال محمد بن رضا مدير ادارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعضو اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون، إن الاجتماع ناقش قرارات اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وكذلك قرارات وزراء الثقافة بدول المجلس في اجتماعهم السادس والعشرين بشأن التعاون المشترك مع المملكة المغربية.



‎كما تمت مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة، والتي كان من أبرزها تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية ودعمها في المنظمات والمحافل الدولية ومشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتنسيق حول خطط التعاون الثقافي المشترك القادمة، وتعزيز التنوع والتراث الثقافي وتعزيز الصناعات الإبداعية، وتبادل الخبرات والتجارب لصون وحفظ التراث الثقافي وحمايته من الاندثار.



‎كما استعرض المشاركون في الاجتماع الاستراتيجية المستقبلية الداعمة للعمل الثقافي المشترك والخروج بالتوصيات المناسبة.



ترأس الاجتماع عبدالله الحارثي المدير العام للشؤون الثقافية في سلطنة عمان الشقيقة (دولة الرئاسة)، وحضر من الجانب المغربي سميرة ماليزي الكاتب العام للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية ورشيد مسطفى رئيس قسم العلاقات الثقافية الدولية، ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. سعد محمد الزغيبي مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار، ومريم الحمادي مدير ادارة الثقافة في وزارة الثقافة بدولة قطر (دولة الاستضافة)، ومن الكويت أيضا محمد الخالدي رئيس قسم العلاقات الثقافية العربية في المجلس الوطني.