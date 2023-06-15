بيروت ـ داود رمالنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر مايو 2023، أوضح مصدر عسكري لـ«الأنباء» انه تم توقيف 1194 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.واضاف المصدر انه قد بلغ عدد الأسلحة المضبوطة 102 من مختلف الأنواع، وشملت المضبوطات كميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات. وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني اللازم.