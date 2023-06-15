ترأس محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر اجتماع مجلس محافظة حولي الدوري الثالث، وذلك في ديوان عام المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والخطط المستقبلية لتحويل محافظة حولي إلى مدينة صحية متكاملة. وقد تضمن الاجتماع عرضا مرئيا عن المشاكل التي تمر بها مناطق المحافظة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي والاطلاع على مستجدات الأوضاع في محافظة حولي ومتابعة أعمال الجهات الحكومية وانجازاتها خلال الفترة الماضية.



وفي بداية الاجتماع أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة على أهمية تطبيق الخطط المطروحة وتحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق أعلى مستوى من النظافة والتنسيق لمناطق المحافظة. هذا، وقد تضمن الاجتماع مناقشة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه جميع مناطق محافظة حولي منها زيادة نسبة التشجير وتجميل المرافق العامة مثل الممشى وغيرها، وتحسين كفاءة الاسفلت والطرق، وافتتاح مركز رياضي ترويحي، كما تمت مناقشة حركة السير المرورية، وتجميل الدوارات عبر بناء النصب التذكارية واعادة طلاء الجدران والجسور في المحافظة.



وخلال الاجتماع ألقت د.آمال اليحيى رئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة كلمة تضمنت المستجدات والشروط المطلوبة لتحويل محافظة حولي إلى مدينة صحية متكاملة.



وفي الختام تقدم محافظ حولي بالشكر للحضور الكريم، مؤكدا على اهمية ما يقومون به من أعمال لخدمة هذا الوطن الغالي.