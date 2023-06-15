الجارالله: الملتقى ما هو إلا خطوة رائدة بدأت بها جامعة الكويت ويهدف إلى الأخذ بيد الخريج ليطلع على الفرص الوظيفية



آلاء خليفة



تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس افتتحت جامعة الكويت فعاليات ملتقى صناع المستقبل في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بحضور كبار الشخصيات وعدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة وقياديي الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد من الخريجين.



ويستهدف هذا الملتقى الأول من نوعه تمكين مخرجات التعليم في الكويت لحياتهم المهنية عن طريق تأهيلهم بمهارات ضرورية لسوق العمل للعصر الحالي، ويقدم نقاشات تفتح أفق ومنظور الخريج نحو أبعاد جديدة بما يخدم اقتصاد الدولة، تماشيا مع رؤية الكويت لعام 2035 وإستراتيجية جامعة الكويت.



وبهذه المناسبة، أشاد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس بجهود القائمين من داخل جامعة الكويت وخارجها، ومدى إلمامهم واهتمامهم بالخريجين وكيفية العمل على احتضان هذه المواهب الشابة وتمهيد الطريق أمامها للعمل المهني.



وقال: «لامسنا عند الطلبة الخريجين الشغف للالتحاق بمجالات العمل المختلفة والدافع لخدمة الوطن، لذلك عمدت الجامعة بهذا الملتقى لأن تضم أغلب الجهات الحكومية والخاصة لفتح آفاق جديدة للخريجين».



بدورها، لفتت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله الى أن هذا الملتقى ما هو إلا خطوة رائدة بدأت بها جامعة الكويت، ويهدف إلى الأخذ بيد الخريج بعد تسلم الشهادات في الملتقى ليطلع على الفرص الوظيفية عن طريق المعرض المقام على هامشه لاختيار المكان المناسب لمهاراته وإمكانياته بطريقة غير تقليدية، كما ستعقد ورش عمل في عدة مجالات تساعد خريجي جامعة الكويت على إبراز إبداعهم، وستتم إقامة أنشطة وفعاليات صحية وثقافية وفنية لتغذية الروح والجسد.



من جهتها، قالت المنسق العام للملتقى وعضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.ريم البغلي إن المعرض مستمر لمدة ثلاثة أيام لجميع الخريجين من داخل جامعة الكويت وخارجها، مبينة أن الملتقى يعزز مهارات الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل قبل البدء بالمسيرة المهنية من خلال المحادثات المفتوحة مع نخبة من صانعي التغيير بالمجتمع وبمشاركة خبراتهم مع الخريجين لفتح آفاق جديدة غفل عنها الخريج.



وأفادت د.البغلي بأن المعرض المصاحب للملتقى يضم نحو 30 جهة من القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب بوث خاص من قطاع التخطيط بجامعة الكويت يقدم خدمة للخريجين ترشدهم إلى الجهات التي تقبل تخصصاتهم، حيث لديهم ربط مع ديوان الخدمة المدنية.



من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة بالتكليف د.ضاري الحويل إن ملتقى صناع المستقبل هو الملتقى الأول لجميع الطلبة خاصة لخريجي جامعة الكويت، ويستمر لمدة 3 أيام، مؤكدا أن جامعة الكويت جامعة ريادية تبادر دوما لبناء الوطن، فالفرص المتاحة متنوعة ما بين معرض للفرص الوظيفية وما يقارب 40 ورشة مهنية تعلم الطلبة والخريجين مهارات مختلفة لا تدرس في القاعات الدراسية والعديد من الفعاليات والأنشطة والحلقات النقاشية التي تلهم خريجي جامعة الكويت.



بدوره، أكد القائم بأعمال العميد المساعد للقبول والتسجيل د.محمد الفيلكاوي أن عرض قصص النجاح والملهمين في هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع خريجي جامعة الكويت لصنع مستقبل ناجح، كما يوفر الملتقى عدة ورش تصقل مواهب الخريجين الأكاديمية والحياتية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الملتقى توزيع شهادات الخريجين، كما يحتضن الملتقى معرضا للفرص الوظيفية الذي يتيح للخريج معرفة الوظائف المتوافرة والملائمة لمهاراتهم، والذي سيستمر لمدة 3 أيام متتالية وسيستمر توزيع الشهادات لما بعد الملتقى أيضا.