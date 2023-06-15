عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة الجهات المعنية لترسية مناقصة مشروع إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ أعمال توسعة محطة تنقية كبد الحالية والأعمال المكملة لها، على احدى شركات المقاولات «أقل الاسعار» بمبلغ إجمالي 24.2 مليون دينار لمدة 1825 يوما.



وأضافت المصادر أن الهدف من توسعة محطة كبد زيادة كميات تدفق مياه الصرف الواردة للمحطة حتى يصل إجمالي كميات المياه المتدفقة للمحطة إلى 270 ألف متر مكعب يوميا، بدلا من 90 ألف متر مكعب الحالية، موضحة ان من أهداف توسعة المحطة الاستفادة من المياه تزامنا مع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.



وبينت أن الوزارة تحرص على استعجال توسعة المحطة حتى تتوافق مع إدخال المدن الجديدة على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة الى تقليص الدورة المستندية لسرعة إنجاز أعمال مشروع التوسعة، وتم تصميم المحطة لزيادة الكميات المتدفقة إليها من مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها أوليا في بعض محطات الضخ.