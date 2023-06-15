شاركت شركة الصفاة للاستثمار في المعرض الوظيفي المقام على هامش ملتقى «صناع المستقبل» الذي تقيمه عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت ـ مدينة صباح السالم الجامعية، وأقيم الملتقى لإلقاء الضوء على اصحاب العقول النيرة من الكوادر الوطنية الشابة والموهوبة في الكويت، بالإضافة إلى تشجيع ودفع طلبة الجامعة للتعرف على ميولهم العملية وايجاد العمل المناسب وفقا للشغف والطموح.



وتحرص «الصفاة للاستثمار» على المشاركة في مثل هذه المحافل والمعارض لتكون على تواصل دائم من الشباب، ولتتيح لهم الفرصة للتعرف عن قرب على قطاع الاستثمار ومجالاته المتنوعة وفقا لخطة منهجية تطمح من خلالها الشركة لتوظيف افضل الكوادر الشبابية الواعدة.



كما تأتي هذه المشاركة إيمانا من «الصفاة» بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص عمل لهم، خصوصا في قطاع حيوي ومهم مثل القطاع الاستثماري، وتنفيذا لسياستها في المسؤولية الاجتماعية، تعمل الصفاة جاهدة على المشاركة في جميع المناسبات التي تدعم الشباب وطموحاتهم الوظيفية لتعريفهم بفرص العمل في الشركة، وهذا يأتي إيمانا من إدارة الشركة بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب في بناء المستقبل.



وتخلل الملتقى خطابات مفتوحة لبعض اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومجموعة من الطلبة الذين شاركوا الجمهور تجاربهم الخاصة وخبراتهم في الحياة، وافتتح مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د فهد الدبيس الرشيدي معرض الفرص الوظيفية الذي أتاح الفرصة للطلبة على التعرف على مجموعة الشركات الخاصة والجهات الحكومية المشاركة والتي تقدم فرصا وظيفية للطلبة فور التخرج.