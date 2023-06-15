أعلنت «زين» عن رعايتها الرئيسية لملتقى صناع المستقبل الذي نظمته عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية، ويعد الأول من نوعه وهدف إلى تمكين الطلبة والطالبات وحديثي التخرج وتزويدهم بالأفكار والمهارات الأساسية التي يحتاجون اليها لبدء رحلتهم المهنية في سوق العمل.



وشهدت فعاليات افتتاح الملتقى حضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان، ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، ورئيس مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، ومدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله، وعدد كبير من مسؤولي القطاعين العام والخاص من الجهات المشاركة في المعرض الوظيفي الذي أقيم على هامش أعمال الملتقى.



وأتى دعم «زين» لهذا الملتقى الرائد تحت مظلة استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تحرص من خلالها على المساهمة بتنشيط سوق العمل المحلي وتبادل الخبرات الوظيفية، وإتاحة الفرصة للجيل الجديد من الكوادر الوطنية وحديثي التخرج للوصول إلى فرص العمل التي تناسب مهاراتهم وطموحاتهم، وذلك بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والهندسة والمهارات الرقمية.



ويعد ملتقى صناع المستقبل حدثا رائدا ومتكاملا نظمته عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت للمرة الأولى تماشيا مع رؤية الكويت لعام 2035 وإستراتيجية الجامعة، واستهدف تمكين مخرجات التعليم في الكويت لدى الخريجين وتأهيلهم لحياتهم المهنية عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية لسوق العمل المعاصر، وشاركت فيه أكثر من 20 جهة من جميع القطاعات.



وقدم الملتقى العديد من البرامج والورش والنقاشات التي فتحت آفاق الخريجين نحو أبعاد جديدة، وغطت هذه البرامج العديد من المهارات الشخصية والمهنية خارج المنهج التقليدي، مثل صناعة السيرة الذاتية، وكيفية التميز في المقابلات الشخصية، والذكاء الاصطناعي في المهن وغيرها، كما تم فتح الحوار بين الخريجين وجهات التوظيف من خلال حلقات نقاشية مفتوحة.



وقامت «زين» عبر جناحها في المعرض الوظيفي المصاحب للملتقى باستعراض سياسة التوظيف والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي، كما قامت بتعريف الطلبة والطالبات ببيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة إلى إجابة كل استفسارات الزوار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



ودائما ما تحرص «زين» على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات سواء العامة أو الخاصة منها على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تسهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.



وتؤكد «زين» على أهمية قطاع الموارد البشرية وتعتبره من القطاعات المهمة التي تلعب دورا جوهريا في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر التي تؤثر في نجاح سوق العمل.