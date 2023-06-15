أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها تصدرت التراخيص التجارية الصادرة

صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها جاءت بالمرتبة الثانية



طارق عرابي - علي ابراهيم



كشفت وزارة التجارة والصناعة، أن إدارة التراخيص التجارية التابعة لها قامت بإصدار 526 ترخيصا جديدا خلال أول 3 اشهر من العام الحالي، اي بواقع 6 شركات جديدة يوميا، حيث شهد شهر يناير إصدار 192 ترخيصا بينها 170 ترخيصا لأشخاص طبيعيين، و22 لأشخاص اعتباريين، أما شهر فبراير فقد شهد 142 ترخيصا جديدا بينها 131 لأشخاص طبيعيين، و11 لأشخاص اعتباريين، فيما شهد شهر مارس 192 ترخيصا جديدا بينها 184 لأشخاص طبيعيين و8 تراخيص لأشخاص اعتباريين.



وبحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة عن إدارة التراخيص التجارية والتي اطلعت عليها «الأنباء»، فقد شهد الربع الأول من العام الماضي إلغاء تراخيص نحو 202 شركة خلال أول 3 أشهر من العام الحالي 2023، إذ ألغيت التراخيص التجارية لـ 75 شركة خلال شهر يناير، و50 أخرى في فبراير، بالإضافة إلى 77 شركة في مارس.



وفي الاطار نفسه، أنجزت إدارة التراخيص التجارية نحو 3750 معاملة خاصة بإصدار التراخيص وتجديدها وتغيير العناوين وتعديل النشاط وإلغاء التراخيص وترخيص بدل فاقد، وسجل شهر يناير أعلى معدل إجراءات بواقع 1390 معاملة، يليه شهر مارس بنحو 1365 معاملة، ثم شهر فبراير بواقع 995 معاملة.



وتفصيليا.. غيرت 952 شركة عناوينها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023، إذ شهد شهر يناير 347 معاملة تغيير عنوان من بينها، 339 معاملة لشخص طبيعي و8 معاملات لأشخاص اعتباريين، فيما شهد شهر فبراير 257 معاملة تغيير عنوان من بينها 252 معاملة شخص طبيعي، و5 معاملات لأشخاص اعتباريين، بينما شهد شهر مارس 348 معاملة من بينها 344 معاملة شخص طبيعي و4 معاملات لأشخاص اعتباريين.



وشهدت الأشهر الثلاث الأولى من العام تعديل أنشطة 129 شركة من بينها 47 شركة عدلت أنشطتها في شهر يناير، و38 أخرى عدلتها خلال شهر فبراير، و44 عدلت أنشطتها في شهر مارس، يأتي ذلك فيما جددت 1869 شركة تراخيصها خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي، من بينها 709 شركات جديدة في يناير، و485 شركة جدت في فبراير، و675 شركة جددت في مارس.



وتصدرت أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها عدد التراخيص التجارية الصادرة وفقا للقطاع، بإجمالي 283 ترخيصا خلال الثلاث أشهر الأولى من العام، حيث استحوذ شهر يناير على 97 ترخيصا منها بواقع 83 ترخيصا لأشخاص طبيعيين، و14 ترخيصا لأشخاص اعتباريين، فيما شهد شهر فبراير إصدار 79 ترخيصا، من بينها 75 ترخيصا لأشخاص طبيعيين، و4 تراخيص لأشخاص اعتباريين، بينما سجل شهر مارس 107 تراخيص، بواقع 102 ترخيص لأشخاص طبيعيين و5 تراخيص لأشخاص اعتباريين.



وجاء ثانيا تراخيص أنشطة صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها، والتي بلغ عدد تراخيصها نحو 55 ترخيصا خلال الفترة، بواقع 21 ترخيصا في يناير، و14 في فبراير، و20 ترخيصا في مارس، وحل ثالثا قطاع أنشطة خدمات الأعمال التجارية بواقع 25 ترخيصا، من بينها 12 ترخيصا في يناير، و6 تراخيص في فبراير، و7 تراخيص في مارس، وحل رابعا قطاع تراخيص أنشطة الحرف البسيطة بواقع 22 ترخيصا من بينها 10 تراخيص في يناير و7 تراخيص في فبراير، و5 تراخيص في مارس.



المركبات المتنقلة



أظهرت البيانات أن إدارة النافذة الواحدة رفضت طلبي تأسيس لمركبات متنقلة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما لم تظهر البيانات أي تراخيص جديدة صادرة أو طلبات تأسيس معتمدة أو طلبات شركات تم تأسيسها.



68 ترخيصا «متناهي الصغر»



جاء ضمن البيانات أن إدارة النافذة الواحدة تعاملت مع نحو 182 معاملة للشركات «متناهية الصغر»، إذ اعتمدت 38 طلب تأسيس، ورفضت 76 أخرى، فيما اصدرت 68 ترخيصا بواقع 24 ترخيصا في يناير، و25 في فبراير، و19 ترخيصا في مارس.



2950 ترخيصاً لشركات أشخاص



تعاملت إدارة النافذة الواحدة مع 7176 معاملة لشركات أشخاص، من بينها 1482 طلب تأسيس معتمد، و2744 طلب تأسيس مرفوض، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 2950 ترخيصا، بواقع 1062 ترخيص في يناير، و687 ترخيص في فبراير، و1201 ترخيص في مارس.





