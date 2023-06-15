كشف «الزياني» وعلامة لينك آند كو (Lynk & Co) التجارية، المملوكة بشكل مشترك لكل من جيلي وفولفو، عن أحدث سياراتها في الكويت، وهي لينك آند كو 03 و03+، والمجهزة باستخدام التقنيات العالمية المتطورة، بما في ذلك الهندسة المعيارية المدمجة المتطورة CMA، لتقديم عالم جديد كليا من الأداء ومتعة القيادة للمستهلك الكويتي، وتم الكشف عن الطرازين في فعالية حصرية أقيمت في العاصمة مول بحضور حشد من رواد المجمع.



ميكانيكيا، تزود سيارتا لينك آند كو 03 و03+ بمحرك توربو رباعي الاسطوانات ذات أداء عال واستهلاك وقود فعال، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتجاوبة، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارات على أنظمة تعليق متقدمة توفر رحلة مريحة مع الحفاظ على التحكم والثبات أثناء القيادة.



البداية مع لينك آند كو 03 والتي تزود بمحرك Turbocharged رباعي الأسطوانات سعة ليترين Drive-E 2.0TD T4 Evo، وناقل حركة دبل كلتش بـ 7 سرعات، مما يوفر قوة عزم الدوران تصل إلى 160 كيلوواط و325 نيوتن.



اما إذا كنت تبحث عن المزيد من الإثارة، فإن طراز لينك آند كو 03+ يأخذ السباقات إلى مستوى جديد، حيث يتضمن وضع «السباق»، وبمحرك Drive-E 2.0TD T5 Evo Turbocharged الذي يوفر قوة عزم الدوران تصل إلى 195 كيلوواط و380 نيوتن.



وتتميز لينك آند كو 03+ بتوزيع القوة على جميع العجلات، وبتسارع مذهل يبلغ 5.7 ثوان فقط للوصول من 0 إلى 100 كم/ساعة.



وتتألق لينك آند كو 03 و03+ بتصميم حديث، مع هيكل عريض وارتفاع منخفض للقيادة، وتتمتع سيارات السيدان هذه بحضور أنيق وديناميكية هوائية مع خطوط حادة وخط سقف ناعم وجناح خلفي يمنحها لمسة السباق.



يعزز الطراز الخاص بسيارة 03+ الجمالية الرياضية مع أربعة عوادم ثنائية ووضع سفلي وعلوي وصدام أمامي من ألياف الكربون وجناح خلفي ومرايا جانبية تزيد من ثبات التحكم والأداء الديناميكي.



بالإضافة إلى ذلك، تأتي سيارات لينك آند كو 03 و03+ بالعديد من وسائل الراحة الحديثة لتعزيز تجربة القيادة.



مع مميزات مثل المفتاح الذكي وشاشة العرض الكبيرة التي تعمل باللمس بمقاس 12.8 بوصة ومجموعة العدادات الرقمية عالية الدقة بمقاس 12.3 بوصة، يتمتع السائقون بتحكم بديهي في متناول أيديهم.



يتميز الإصدار 03 و03+ هايبر برو بنظام صوتي متميز معHarman Infinity و10 مكبرات صوت وإضاءة LED محيطة، مما يكمل تجربة القيادة والركوب المتميزة.



وتم تجهيز سيارات لينك آند كو 03 و03+ بتقنيات سلامة متطورة، نذكر منها: نظام المساعدة على القيادة المتقدم، المدعوم بنظام الرؤية الكاملة 540 درجة، ورادارات الموجات فوق الصوتية والموجات المليمترية، قادرة على تقديم أكثر من 20 وظيفة مساعدة ذكية للقيادة، مما يعزز السلامة والراحة على الطريق.



جدير بالذكر ان سيارات لينك آند كو 03 و03+ حققت 3 ألقاب متتالية في سلسلة سباقات كأس العالم للسيارات السياحية WTCR، حيث تعد سيارات لينك آند كو 03 و03+ من الرواد في فئة سيارات السيدان الرياضية.