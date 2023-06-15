مقصورة داخلية مفعمة بالرفاهية وتتميز برحابة استثنائية تمنح راحة فائقة

أحدث تقنيات السلامة بما في ذلك نظام «تويوتا سيفتي سينس» المتطور



بناء على الإرث الكبير الذي تتميز به واحدة من أفضل السيارات المحبوبة على مستوى العالم منذ 1950، أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده مع شركة تويوتا الجيل السادس عشر من تويوتا كراون في الكويت.



ومن المتوقع أن تشكل هذه المركبة الرائدة التي طال انتظارها محط جذب للأنظار وإلهام لعشاق السيارات لما تتمتع به من تصميم جريء، وتسارع قوي، وراحة فائقة، إذ صممت لتوفير تجربة قيادة تفاعلية تتجاوز التوقعات وترسي معيارا جديدا في فئة المركبات الفاخرة في المنطقة.



وقد حضر حفل الإطلاق من تويوتا ماسارو شيمادا المدير العام، وساتوشي ياماغوتشي مدير مجموعة تويوتا موتور كوربوريشن، وفيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، ومحمد ناصر الساير عضو مجلس الإدارة التنفيذي، وبينغت شولتز - رئيس العمليات، ومارتن أهيرن مدير أعمال تويوتا، وفريق الإدارة العليا في الساير، وثيو كروجر مدير عام مبيعات التجزئة، وسافيو الفاريس نائب المدير العام لمبيعات الجملة «الساير الأسطول»، وبدر فيصل الساير مدير تسويق أول مبيعات تويوتا، وحمد الفوزان مدير أول تخطيط المنتجات، ومجموعة من كبار الشخصيات والسلك الديبلوماسي وعدد من الشركاء والعملاء الكرام وأعضاء من فريق مبيعات تويوتا وبحضور ممثلي الصحافة والإعلام.



وظهرت تويوتا كراون لأول مرة في عام 1955 باسم «تويوبيت كراون»، وهي أول مركبة ركاب تنتجها شركة تويوتا على نطاق واسع.



ومنذ إطلاق الجيل الأول، أصبحت كراون رمزا «للابتكار» و«تخطي المعايير» ضمن الشركة، إذ رسخت مكانتها في اليابان باعتبارها مركبة سيدان فاخرة من تويوتا، لتكون أيضا أول سيدان يابانية تصل إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 1960، واستمرت في المنطقة حتى العام 2000.



وتحدث مبارك ناصر الساير قائلا: لا أخفيكم سرا بأن هذه الـ «كراون» أعادت لي ذكريات والدي «رحمه الله» حين أحضر الجيل الأول من تويوتا كراون للكويت وكيف أثبتت جداراتها في ذلك الوقت.



وقد حازت لسنوات عديدة إعجاب وثقة الجميع.



وأود أن أشير إلى أن إرث كراون قد عكس نجاحا تاريخيا شهدناه حتى في الكويت خلال فترة الثمانينيات، وليس مستغربا أن الكثير من العملاء لا يزالون يقدرون مكانة تويوتا كراون حتى يومنا هذا.



وأضاف مارتن أهيرن: قدمت تويوتا حتى الآن 15 جيلا مختلفا من كراون للأسواق اليابانية والعالمية، بدءا من الجيل تويوبيت الأول من كراون في عام 1955 حتى الجيل الخامس عشر من تويوتا كراون في عام 2018.



ومن شأن إعادة طرح هذا الموديل في الكويت مع عهد جديد لـ «كراون» كسيارة صالون كبيرة فاخرة من تويوتا أن يعزز مجموعة مركبات تويوتا الاستثنائية ويزيد بشكل عام من قيمة علامتها التجارية.



وقال بدر فيصل الساير: ندرك أن العديد من العملاء وبفئات عمرية مختلفة ممن يعشقون أناقة المظهر وفخامة المقصورة مع قوة الأداء.. كانوا بانتظار عودة هذه السيارة العريقة للسوق الكويتي وسيندهشون لمدى التطور والارتقاء الشامل الذي طرأ على تويوتا كراون الجديدة بالكامل.



وبهذه المناسبة، قال أكيهيرو سارادا، كبير المهندسين المسؤولين عن تطوير مركبة تويوتا كراون الجديدة: يسعدنا إطلاق الجيل الجديد من مركبة تويوتا كراون المتميزة، ومع الابتكار والتحدي والشغف الذي ليس له حدود، والذي يتأصل في جوهرها، تجسد تويوتا كراون التزامنا الراسخ بتجاوز توقعات عملائنا المتزايدة ودائمة التطور.



من جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسرنا أن نعلن عن عودة الأسطورة وأن نطلق مركبة تويوتا كراون الجديدة التي طال انتظارها في منطقة الشرق الأوسط.



صممت هذه المركبة الجديدة بجرأة كبيرة لتقدم تجربة قيادة تفاعلية، وتوفر تسارعا قويا، وتحكما كبيرا.



أنظمة دفع صديقة للبيئة



ولتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقا، تأتي مركبة تويوتا كراون الجديدة بشكل حصري مع خيارين من أنظمة الدفع الصديقة للبيئة، الخيار الأول هو نظام «هايبرد» كهربائي جديد ويتألف من قسمين، في الجزء الأمامي موتور كهربائي ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 ليتر مزود بشاحن توربيني ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بست سرعات.



وفي الجزء الخلفي، موتور كهربائي يبرد بواسطة الماء وينقل القوة مباشرة الى العجلات الـ 4، مما يضمن استجابة مميزة وتسارعا متناسقا وسلسا.



وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 343 حصانا وعزم دوران يبلغ 550.8 نيوتن-متر.



أما الخيار الثاني، فهو أيضا نظام «هايبرد» كهربائي ويتكون من موتورين كهربائيين ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 ليتر، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 218 حصانا.



ويحقق النظام الكهربائي الـ «هايبرد»، المقترن بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي (e-CVT)، أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، بمعدل استهلاك يبلغ 21.6 كم/ليتر، مما يرتقي بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة.



السلامة أولاً



وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا كروان الجديدة.



فيمكن للسائق والركاب الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام «تويوتا سيفتي سينس» المتطور، الذي يشمل نظام الأمان قبل التصادم PCS المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من المركبات والمشاة والدراجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدرات وميزات أخرى، مثل: نظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام منع التسارع عند السرعات المنخفضة.



كما يشتمل نظام «تويوتا سيفتي سينس» المتطور على نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي DRCC مع العديد من الميزات منها، نظام التحكم بإشارات الانعطاف TSC الذي يجعل التجاوز على الطرقات السريعة أكثر أمانا وسلاسة من خلال زيادة مبدئية في التسارع حال قيام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف.



أما الميزة الأخرى، فهي نظام خفض السرعة على المنعطفات RSR الذي يحد من سرعة المركبة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارعا إضافيا عند الخروج منه.



كما يستفيد السائقون من كل من نظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHS.



وعلاوة على ذلك، جهزت كراون الجديدة بأول نظام مساعدة للخروج الآمن SEA من تويوتا على الإطلاق، الذي يستخدم نظام مراقبة النقطة العمياء BSM للمساعدة في الحد من وقوع الحوادث.



ويعمل هذا النظام المبتكر من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف المركبة، إذ يقوم تلقائيا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك لتجنب الاصطدامات المحتملة، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي مركبة تويوتا كروان الجديدة مزودة بمجموعة من مزايا السلامة الشاملة التي تؤمن أقصى درجات الحماية للركاب، على غرار ثماني وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم في ثبات المركبة SC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام مراقبة صف المركبة PAM، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح PKSB، ونظام التحكم في بدء القيادة DSC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ونظام تنظيف الكاميرا الخلفية، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC.



مقصورة بتصميم أنيق وفخامة رائعة وراحة معززة



تتميز مقصورة كراون الجديدة بترابط سلس بين التصميم الأنيق والفخامة الرائعة والراحة المعززة، وتبرز جميعها من خلال مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك شاشة الوسائط المتعددة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع نظامي أجهزة الهواتف الذكية Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة ملونة للعدادات مقاس 12.3 بوصة يتيح للسائق الاختيار من بين 12 نمطا لتناسب أذواقهم، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي JBL مكون من 11 مكبر صوت، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائيا، ومقاعد خلفية قابلة للضبط كهربائيا (لمنطقة الظهر).



وعلاوة على ذلك، توفر مركبة كراون الجديدة المزيد من الملاءمة مع خاصية فتح أو إغلاق صندوق الأمتعة كهربائيا ودون استخدام اليدين في حال انشغالهما بحمل أي أغراض، إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب من المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.



توفر مركبة تويوتا كراون للركاب إمكانية شحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بسهولة تامة، فعلى جانب السائق، يأتي شاحن Qi اللاسلكي العامودي ليقلل من المساحة التي تشغلها عادة الشواحن اللاسلكية الأفقية.