كشفت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكلاء سيارات سوبارو اليابانية النقاب عن مركبة سوبارو Crosstrek الجديدة كليا والتي صممت لتكون من بين أفضل الجيبات الرياضية متعددة الاستخدام على الإطلاق.



وتتميز السيارة الجديدة بتصميم مثير يوحي بالثقة وسهولة الحركة معا وبتفاصيل تخطف الأنظار من أول لحظة، كما يتميز التصميم بانسيابية ومرونة مطلقة لتمنح قائد المركبة شعورا بالمرح والرفاهية.



السيارة قوية الأداء وذات دفع رباعي مستمر بتوزيع متطور وبعجلة قيادة بنظام الالكتروني مزدوج ذكي لمزيد من الدقة وتوازن التحكم.



ويبرز التصميم المبتكر من خلال مقدمة أمامية جريئة مع شبكة بحلية الكروم العلوي وإضاءات أمامية ذات نظرة حادة ومثيرة، كما يتميز بإضاءات أمامية وخلفية وإضاءات LED التي تتميز بالوضوح، الكفاءة والعمر المديد «40 ضعف عمر الإضاءة العادية» وبفتحات أمامية وخلفية لامتصاص وتقليل مقاومة الهواء مما ينعكس إيجابيا على الثبات والراحة وتوفير الوقود.



وتتوافر السيارة بفئتين هما الفئة المتوسطة وفئة عليا بمواصفات الإضافية.



تتميز السيارة بمحرك 4 سلندرات سعة 2000 سي سي وبقوة 156حصان وتعمل بناقل حركة CVT مزود بـ8 سرعات مختلفة.



ولمحبي السرعة، السيارة مزودة بالتحكم الرياضي من عجلة القيادة.



وبالـنـسـبـة للـتصميم الداخلي، فإن المركبة متميزة بأناقة التصميم والمواصفات مع مقاعد من القماش وبشاشة عرض تعمل باللمس قياس 11.6 انش مع خاصية Apple Car Plus اللاسلكية ومكيف هواء أمامي مزدوج التحكم بالحرارة وبذراع فرامل التوقف الإلكتروني.



وتضيف عجلات قياس 17 إنش والملونة باللون الأسود الخافت، مزيدا من الأناقة إلى هيكل السيارة.



ولسلامة الركاب ولمزيد من الأمان، فإن المركبة مزودة بكاميرا خلفية لركن السيارة.



ونظام مراقبة الأمان الشامل Eye Sight الجيل الرابع الذي يشمل مثبت سرعة مع ضبط المسافة الأمامية، بالإضافة إلى مانع الصدمات الأمامي والخلفي وخاصية التثبيت التلقائي للسيارة على المسار عند القيادة وحساسات للمطر وللأضواء الأمامية.



من ناحية اخرى، تتميز السيارة بميزة تشغيل المركبة وفتح الأبواب بدون مفتاح ولزيادة جودة السيارة تمت إضافة تعديلات إلى هيكل السيارة مثل مواد لاصقة عالية الجودة لمتانة جسم السيارة من الأعلى، الأمام والخلف مما يقلل اهتزاز والضوضاء ومخمدات صوت سفلية لمزيد من العزل الصوتي ودعامة ظهر إضافية لراحة السائق أثناء القيادة لمسافات طويلة.



ولتكتمل التجربة، أضافت سوبارو إلى سيارة Crosstrek في فئتها العليا مزيدا من المواصفات الرائعة مثل كاميرات مراقبة 360 درجة، عجلات ألمنيوم 18 إنش، شاحن موبايل لاسلكي، فتحة سقف، مقاعد جلد، مقعد كهربائي للسائق مع تعديل دعامة الظهر بالإضافة إلى نظام مستحدث للتعامل مع الطرق الوعرة والمنخفضات المائلة.



وكشف المدير العالم لسوبارو ماهر أبوشعبان ان «الشركة تقدم لعملائها عرضا رائعا مع بداية انطلاقتها وهو: تأمين شامل لمدة سنة وكفالة ممتدة لغاية خمس سنوات مفتوحة المسافة وصيانة لغاية 50000 كم او ثلاث سنوات أيهما اقرب وخدمة المساعدة على الطريق لغاية خمس سنوات، علما بأن السيارة متوافرة في صالات العرض في الكويت حاليا».



وقال ابوشعبان «اننا في شركة بهبهاني نولي أهمية قصوى لخدمة عملائنا الكرام عن طريق طاقم فني مدرب ومعتمد من مصنعي سبارو اليابان ومجهز بمعدات خاصة واجهزة فحص إلكترونية دقيقة، كما تقوم الشركة بتوفير قطع غيار اصلية مكفولة وبأسعار تنافسية مدروسة.