انطلاقا من حرص الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع جميع عملائها من الجهات الحكومية وغيرهم ممن ترتبط معهم الشركة بصلات عمل، قام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام مشعل التنيب، بزيارة عمل إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه بمقر الوزارة.



وقد جرى خلال الاجتماع التباحث في الشؤون المشتركة مع الوزارة وتبادل وجهات النظر في سبيل تعزيز التعاون والتفاهم على تذليل العوائق والعقبات التي قد تواجهها الشركة في أعمالها المشتركة مع وزارة الداخلية.



وفي هذا السياق، أثنى الفريق أنور البرجس على عمل الشركة والعاملين فيها، مقدرا الدور الحيوي الذي تقوم به لضمان انسيابية حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي ووعد بتذليل أي عقبات قد تواجهها الشركة خلال عملها فيما يخص الأعمال المشتركة مع وزارة الداخلية.



بدوره، تقدم مشعل التنيب بالشكر والتقدير للفريق أنور البرجس على استقباله لوفد شركة كافكو، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال جميع العاملين فيها على تأمين سلامة الوطن والمواطنين وجميع من يقيم على أرض الكويت، متمنيا لهم المزيد من النجاح والإنجازات التي يشهد عليها جميع من يقيم على أرض وطننا الغالي.