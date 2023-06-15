في إظهار مباشر نادر للتحدي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مجددا أمس رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان بوتين أن الاتفاقات ضرورية.



وقال بريغوجن «ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى، لهذا لن يوقعوا العقود».



وأضاف في تصريحات أمس، انه يعتقد أنه سيتم إيجاد «حل وسط» بين بوتين والبرلمان لتمكين مقاتلي فاغنر من الحصول على ضمانات اجتماعية ووضع معتمد كمقاتلين.



وفي سياق متصل، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي ذكر أن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان عام 1945.



يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن مزيدا من الأسلحة والمعدات بهدف دعم القوات الأوكرانية.



من جهة أخرى، قال فياتشيسلاف فولودين رئيس البرلمان الروسي (الدوما)، إن آدم ديليمخانوف، وهو قائد كبير بالقوات الشيشانية، حي وعلى ما يرام، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بمقتله أو إصابته في أوكرانيا.



ويعد ديليمخانوف، وهو عضو بمجلس الدوما وقائد الفرقة الشيشانية بالحرس الوطني الروسي، على نطاق واسع ثاني أكبر المسؤولين بمنطقة القوقاز بعد رمضان قديروف.