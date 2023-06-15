بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي زيارة رسمية لفرنسا، يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال الديوان الملكي السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس» أن ذلك جاء «بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيترأس خلال الزيارة وفد المملكة المشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 الجاري، كما سيشارك سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 الجاري.



من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيناقش قضايا التعاون الثنائي والاستقرار الإقليمي والحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي بولي العهد السعودي غداً.



وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي أيضا التحضيرات لقمة باريس الأسبوع المقبل التي تهدف إلى «جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس له لمحاربة الفقر وقيادة التحول المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي»، حسب ما أوضح قصر الإليزيه.



يذكر انه في يوليو الماضي، قام ولي العهد السعودي بزيارة إلى باريس التقى خلالها ماكرون، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وشدد الزعيمان خلال لقائهما آنذاك على «ضرورة إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا وتكثيف التعاون لتخفيف آثاره في أوروبا والشرق الأوسط والعالم».