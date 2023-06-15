تونس - مفرح الشمري



بحضور وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، ورئيس اتحاد اذاعات الدول العربية محمد الحارثي، ومدير اتحاد اذاعات الدول العربية عبدالرحيم سليمان، والفنانين والإعلاميين ضيوف الدورة الـ 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، افتتح امس الاول على هامش المهرجان في مدينة الثقافة «الشاذلي القليبي» بتونس معرض «الاسبو» للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، الذي تشارك فيه عدد من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، يصل عددها الى اكثر من 50 مؤسسة إعلامية وشركات انتاج اذاعية وتلفزيونية وتقنية في جميع الدول العربية.



وعلى هامش افتتاح المعرض، كرمت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية في جناحها المخصص لها عددا من الإعلاميين العرب ومن بينهم «الأنباء»، والوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع، ومراقب الدعم الفني بوزارة الإعلام ناصر العجمي، وذلك تقديرا لعطاءاتهم الإعلامية، حيث لاقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من الإعلاميين العرب الذين شكروا هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على تكريمهم في هذا المحفل العربي.



الدراما العربية والعصر الرقمي



بعد افتتاح معرض «الاسبو» للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج، توجه الحضور الى قاعة الشبان بمدينة الثقافة لمتابعة الندوة الخاصة بـ «الدراما العربية والعصر الرقمي» التي أدارتها الإعلامية القديرة ايناس جوهر، وشارك فيها الفنان اللبناني جورج خبار والتقني يحيى المقرش وكاتب السيناريست التونسي مراد بن الشيخ، حيث تضمنت الندوة ثلاثة محاور، هي «المنصات الرقمية مكمل أم منافس للتلفزيون» و«المتغيرات الانتاج الدرامي في ظل التحول الرقمي على مستوى الكتابة الدرامية» و«رهانات الترويج للاعمال الدرامية على المنصات الرقمية».



وستقام صباح اليوم ضمن نشاطات المهرجان ندوة هندسية عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى ندوة للأفلام الوثائقية بعنوان «تحديات الإنتاج والفرص المتاحة»، وندوة «التعليق الرياضي في الوطن العربي، مدرسة أم مدارس».