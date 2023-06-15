يحيى حميدان



بلغ منتخبنا الوطني لكرة الصالات نهائي كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على الجزائر 3-2 في الدور نصف النهائي أمس، ليلتقي المغرب على لقب البطولة المقامة في السعودية غدا الجمعة.



سجل أهداف «الأزرق» كل من عبداللطيف العباسي وناصر العلبان وبدر المنصور، ليلحق بالمغرب الفائزة على ليبيا 5-1، إلى المباراة النهائية.



وقدم منتخبنا عرضا جيدا وتقدم بالنتيجة 2-0 مع بدايات الشوط الثاني، لكن عاب الأداء بعد ذلك كثرة اضاعة الفرص المتاحة لتوسيع الفارق، ليقع «الأزرق» في المحظور بعدما عادل الجزائريون النتيجة، قبل أن يمنح بدر المنصور منتخبنا بطاقة الوصول إلى النهائي بعد الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وحصل لاعب منتخبنا ناصر العلبان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.