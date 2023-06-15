يحيى حميدان



بات مهاجم نادي النصر والمنتخب الوطني لكرة القدم محمد دحام (23 سنة) أمام خيارين في مسيرته المقبلة، وهما: إما تمثيل نادي الكويت وإما الاحتراف الخارجي، إذ لم يحسم اللاعب وجهته حتى الآن.



وتدرب دحام مع «الأبيض» منفرداً على هامش استعدادات الفريق الكويتاوي للقاء الإياب أمام نواذيبو الموريتاني في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأسبوع الماضي وذلك للحفاظ على لياقته البدنية قبل انطلاق تدريبات «الأزرق» بعدما أنهى اتفاقه الشخصي مع ادارة نادي الكويت، الا أن إدارة ناديه النصر لم تحسم قرارها حتى الان في ظل انقسام أعضاء الادارة حول الموافقة على انتقاله محلياً أو خارجياً، وهو ما لم يحسم منذ مارس الماضي في ظل التأجيل المستمر للقرار من جانب ادارة «العنابي».



ويرى دحام، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بالموسم الماضي، أنه لن يلعب في دورينا إلا لنادي الكويت، على الرغم من امتلاكه عرضا جادا من الخالدية بطل الدوري البحريني.



وحضر دحام 3 مباريات لـ «الأبيض» في الموسم الماضي، على الرغم من عدم وجود ناديه طرفا في هذه المباريات، والتي كان آخرها ليلة تتويج الكويت بلقب دوري «زين» الممتاز.



وكان دحام قد خاض قبل أيام مباراته الدولية الأولى مع منتخبنا الوطني أمام زامبيا (3-0) بعد حصوله على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات الحكومية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لكونه من غير محددي الجنسية.