غادر البلاد متوجها إلى رومانيا، وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة للمشاركة في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الحالي 2023 لفئة XCAT للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة.



ويرأس المنتخب الوطني رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي علي الشمالي إلى جانب عدنان المسبحي مديرا، والمتسابق المخضرم وقائد الزورق (كويت B17) عبداللطيف العماني ومساعده البطل العالمي بدر الدوسري، إلى جانب البطلين خالد كرم وعادل المسفر، حيث عبر الشمالي عن أمله الكبير في تحقيق مركز متقدم في البطولة، وفي تمثيل الكويت خير تمثيل ورفع علمها في هذه البطولة العالمية، مشيرا إلى أنه سبق للزورق الكويتي بقيادة سفير الكويت لرياضة الزوارق السريعة عبداللطيف العماني ومساعده الدوسري تحقيق المركز الثالث في الجولة الثانية السابقة التي أقيمت في خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الماضي في مدينة روما الإيطالية، وهو إنجاز يستحق التقدير في ظل التنافس الساخن والمشاركة الدولية الواسعة، فيما أشاد بالدعم الذي حظي به المنتخب من الهيئة العامة للرياضة، وبالاهتمام الكبير من قبل مجلس إدارة النادي البحري الرياضي الكويتي.