تلقى الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» اتصالا من سفيرنا في المملكة المتحدة بدر محمد العوضي، نقل إليه خلاله تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، له بالشفاء والعودة الى أرض الوطن سالما معافى.



وفي هذا الجانب، ثمن علي عبدالعزيز المفرج في تصريح صحافي هذه المبادرة الأبوية من صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد، في السؤال والاطمئنان على والده الفنان «شادي الخليج» في رحلته العلاجية في المملكة المتحدة.



وأضاف المفرج أن هذا يدل على رعاية واهتمام القيادة السياسية بالفنان الكويتي، والتقدير لمسيرته الفنية، مشيرا إلى أن تلك الرعاية السامية أدخلت السرور إلى والده، وأعطته الحافز المعنوي في متابعة علاجه.